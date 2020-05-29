Kreşler açıldı mı? Kreşler ne zaman açılacak?

Kreşler ve gündüz bakımevlerinin açılacağı tarih duyuruldu. Corona virüsü salgını sonrasında geçilen normalleşme evresiyle birlikte birçok kurum yeniden hizmete başlıyor ve bunlara kreşler ile gündüz bakım evleri de dahil.

KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Kreşlerin açılmasıyla birlikte uzun süre sonra çocuklar yine kreşlerde eğitimlerine başlayabilecek.

1 HAZİRAN’DA BÜYÜK NORMALLEŞME

* 20 yaş altını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa çekildi. 0-18 yaş grubunun tamamı sadece çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

* 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Bu yaş grubundakiler pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

* Plajlar, milli parklar, müze ve ören yerleri, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran itibarıyla açılacak.

* Hipodromların 10 Haziran'da açılmasıyla Türkiye Jokey Kulübü at yarış oynatmaya devam edecek.

* Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri, sürücü kursları 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Yine aynı tarihte hayvan satış yerleri de açılacak