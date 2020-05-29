Kreşlerin açılmasına tepki gösteren Berna Laçin’e Bakan Selçuk’tan cevap

ÇOCUKLAR VELİLERİYLE DIŞARI ÇIKABİLECEK

Yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağına tabi olan çocukların ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli veya vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.