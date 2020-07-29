Kritik FETÖ davasında karar

15 Temmuz 2016’daki FETÖ/PDY´nin darbe girişimi sırasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığı’ndaki (KTBK) eylemlere ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi eski Albay Mehmet Yılmaz ve eski Yarbay Ersan Yağcı'ya “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi. Eski Yarbay Zafer Güvercin, eski Yüzbaşı Serkan Cesur ve eski Astsubay Hakan Alp de aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi.

Eski Yarbay Ali Metin Özer'in “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapsine karar verildi. Eski Astsubaylar Abdullah Sacid İnceoğlu ve Okan Bölükbaş aynı suçtan 6 yıl 3'er ay, eski Astsubay Serdal Ayhan ise 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Albay Fahri Necmi Genç'in beraatına karar veren mahkeme, tutuklu sanıklar Yılmaz ve Yağcı'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. (DHA)