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Kritik iddia: Refakatçiler dışarı çıkıp tekrar geliyor

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören corona virüsü hastalarının refakatçisi olarak kalan yakınlarının rahatça dışarı çıkıp tekrar içeri girdiğini ileri sürdü. Bu refakatçilerin toplum içinde dolaştıklarını iddia eden Aktaş, “Biz de korona ile mücadele ediyoruz, öyle mi?” dedi.

17:33 -
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Kritik iddia: Refakatçiler dışarı çıkıp tekrar geliyor

Corona virüsü (Covid-19) salgını Kurban Bayramı'nın ardından tekrar yükselişe geçti ve bazı önlemler yeniden alınmaya başladı.

Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi.

“MÜCADELE EDİYORUZ ÖYLE Mİ?”

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, sosyal medya hesabından Ankara Şehir Hastanesi’yle ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki corona virüsü tedavisi gören hastaların yakınlarının rahatça hastaneye giriş çıkış yaptığını belirten Aktaş, bu refakatçilerin toplum içinde dolaştıklarını öne sürdü.

Aktaş, “Bunu da gördük. Ankara Şehir Hastanesi’nde korona hastalarının yakınları refakatçi olarak kalıyor. Refakatçiler rahat rahat dışarı çıkıp tekrar geliyor. Bu refakatçiler toplum içinde canlı bomba gibi dolaşıyor. Biz de korona ile mücadele ediyoruz, öyle mi ?” ifadelerini kullandı.

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