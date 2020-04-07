Kritik isim uyardı: Böyle giderse aç kalırız!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada corona virüsüne karşı alınan önlemleri sıraladı.
Erdoğan’ın konuşmasının genelinde ekonomi ve salgının yayılımı vardı. O konuşmanın kısa bir bölümünde ise çiftçiye değinen Cumhurbaşkanı, “Ekilmedik tek karış toprak kalmayacaktır” dedi.
* Acil eylem planı uygulanmaz ise bizi ne bekler?
* Toprağa ekecek tohumumuz var mı?
* Bir ay sonra hangi ürünleri tezgahta bulamayabiliriz?
* Çiftçiye mazot, gübre, elektrik desteği verilmez ise ne olur?
* Yeni dünya düzeninde tarımda nerede oluruz?
* Tarım ve Orman Bakanlığı’nın virüse karşı aldığı önlemler yeterli mi?
Tüm bu soruları geleceğe ışık tutarak yanıtlayan Ali Ekber Yıldırım, gerekli adımlar atılmazsa bazı sebze ve bakliyatı raflarda bulamayacağımızı belirtti.