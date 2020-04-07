Kritik isim uyardı: Böyle giderse aç kalırız!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada corona virüsüne karşı alınan önlemleri sıraladı.

Erdoğan’ın konuşmasının genelinde ekonomi ve salgının yayılımı vardı. O konuşmanın kısa bir bölümünde ise çiftçiye değinen Cumhurbaşkanı, “Ekilmedik tek karış toprak kalmayacaktır” dedi.

* Acil eylem planı uygulanmaz ise bizi ne bekler?



* Toprağa ekecek tohumumuz var mı?



* Bir ay sonra hangi ürünleri tezgahta bulamayabiliriz?



* Çiftçiye mazot, gübre, elektrik desteği verilmez ise ne olur?



* Yeni dünya düzeninde tarımda nerede oluruz?



* Tarım ve Orman Bakanlığı’nın virüse karşı aldığı önlemler yeterli mi?

Tüm bu soruları geleceğe ışık tutarak yanıtlayan Ali Ekber Yıldırım, gerekli adımlar atılmazsa bazı sebze ve bakliyatı raflarda bulamayacağımızı belirtti.