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Kritik isim uyardı: Böyle giderse aç kalırız!

Corona virüsü salgını nedeniyle sadece Türkiye değil dünya genelinde panik yaşanıyor. "Gıda kıtlığı olabilir" endişesiyle dolabını dolduran, erzak stoklayanların görüntüsü "Kıtlık olmaz" diyenleri bile paniğe sürükledi. Dünya can derdi ile virüse çare ararken, sonrasında yaşanabilecek kıtlığı ünlü tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a sorduk. SÖZCÜ'nün deneyimli muhabiri Turgut Erat'ın sorularını yanıtlayan Yıldırım, 'Acil eylem planı uygulanmaz ise bazı gıdaları 1-2 ay sonra tezgahlarda bulamayız" dedi.

Sozcu.com.tr
12:29 -
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada corona virüsüne karşı alınan önlemleri sıraladı.

Erdoğan’ın konuşmasının genelinde ekonomi ve salgının yayılımı vardı. O konuşmanın kısa bir bölümünde ise çiftçiye değinen Cumhurbaşkanı, “Ekilmedik tek karış toprak kalmayacaktır” dedi.

* Acil eylem planı uygulanmaz ise bizi ne bekler?

* Toprağa ekecek tohumumuz var mı?

* Bir ay sonra hangi ürünleri tezgahta bulamayabiliriz?

* Çiftçiye mazot, gübre, elektrik desteği verilmez ise ne olur?

* Yeni dünya düzeninde tarımda nerede oluruz?

* Tarım ve Orman Bakanlığı’nın virüse karşı aldığı önlemler yeterli mi?

Tüm bu soruları geleceğe ışık tutarak yanıtlayan Ali Ekber Yıldırım, gerekli adımlar atılmazsa bazı sebze ve bakliyatı raflarda bulamayacağımızı belirtti.

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