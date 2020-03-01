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Kritik yüz yüze görüşme öncesi son temas

Suriye'de gerilim artarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 Mart'ta görüşme kararı aldı. Yüz yüze temas öncesi 2 ülkenin Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. 

16:38 -
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Kritik yüz yüze görüşme öncesi son temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapacağı buluşma öncesi konuların değerlendirildi.

KRİTİK GÖRÜŞME

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Mart Perşembe günü Moskova'da bir araya geleceği açıklanmıştı.

İdlib’deki 34 şehit verilen saldırı öncesi Rusya cephesi 5, Mart için kapıyı kapatmıştı.

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Son güncelleme: 16:42 01.03.2020
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