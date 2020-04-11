Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, coronaya yenik düştü

İstanbul Sancaktepe’de bir eczacı dükkanı bulunan 37 yaşındaki İsmail Durmuş, corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul Eczacılar Odası’ndan yapılan açıklamada “Genç meslektaşımız İsmail Durmuş’u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

7 AYLIK BEBEĞİ VARDI

Kronik bir hastalığının olmadığı öğrenilen Durmuş’un 7 aylık bir bebeğinin olduğunu sosyal medyada paylaşan arkadaşları, “Fırsatçı, stokçu ya da maskeci değildi. Görevini layığıyla yapan bir sağlık emekçisiydi” dedi.