Kuaför katliamında bir acı haber daha

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi’nde bulunan kuaför salonunda çalışan Handan Doğru 2 Eylül’de boşanmak üzere olduğu eşi astsubay Köksal Doğru’nun silahlı saldırısına uğradı.

Saat 18.30 sıralarında iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşi Handan Doğru'nun (39) işlettiği kuaför salonuna gelen Köksal Doğru hem eşine hem de kuaförde bulunanlara kurşun yağdırdı.

55 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Handan Doğru ve kuaför salonuna malzeme tedariki sağlayan Alper Rapuroğlu (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Kuförde çalışanı Gizem Önal (26) ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Köksal Doğru da saldırının ardından kuaför salonunun karşısında bulunan bir sitenin bahçesinde intihar etti.

Köksal Doğru'nun silahlı saldırısında ağır yaralanan Gizem Önal, tedavi gördüğü hastanede 55 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.