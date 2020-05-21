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Kuaför ve berberler bayram öncesi kaça kadar çalışacak? Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri neler?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle kuaförler ve berberler uzun süre kapalı kaldıktan sonra, belirli kurallar çerçevesinde 11 Mayıs itibariyle kapılarını açmıştı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de yoğunluğu önlemek amacıyla kuaför ve berberlerin çalışma saatlerinde bazı düzenlemeler yapıldı. Peki, kuaför ve berberler bayram öncesi kaça kadar açık olacak? Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri neler? İşte merak edilen soruların cevapları…

11:57 -
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Kuaför ve berberler bayram öncesi kaça kadar çalışacak? Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri neler?

11 Mayıs itibariyle Türkiye'de corona virüsü sonrası atılan normalleşme adımları kapsamında kapılarını tekrar açan kuaför ve berberlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Belirli tedbirleri uygulayarak dükkanlarını açan berberlerin, Bilim Kurulu tavsiyesi ile 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacağı belirtilmişti. Peki, bayram öncesi kuaför ve berberlerin çalışma saatleri değişti mi? İşte detaylar…

KUAFÖR VE BERBELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama, kuaför ve berberlerin bayram öncesinde 20 Mayıs Çarşamba ve 21 Mayıs Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar hizmet vereceğini söyledi. 23 Mayıs Cumartesi günü (Arefe günü) kapalı olacak kuaför ve berberler, 22 Mayıs Cuma günü ise saat 23.00'a kadar açık olacak.

TÜM TÜRKİYE'DE BERBERLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

İstanbul Valisi'nin yaptığı açıklama sonrası diğer illerdeki kuaför ve berberlerin çalışma saatleri de merak edilir oldu. Diğer iller için bir açıklama yapılmazken, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre diğer illerdeki berberler 22 Mayıs Cuma gününe kadar 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. Arefe günü ve bayram boyunca tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağı için kuaförler ve berberler arefe günü açık olmayacak.

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