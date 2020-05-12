Türkiye'de corona virüsü sebebiyle kuaförler ve berberler yaklaşık bir aydan daha fazla süredir kapalı durumdaydı. Geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısı sonrası corona virüsü karşı bazı normalleşme planları açıklanmıştı. Peki, kuaförler ve berberler açıldı mı? Güzellik salonları açık mı?

BERBERLER BUGÜN AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle corona virüsü sebebiyle kapatılan bazı işletmelerin tekrara faaliyete geçeceğini söylemişti. Kuaförler ve berberler de bazı düzenlemeleri yaparak bugün itibari ile hizmet vermeye başlayacak.

BERBERLE VE KUAFÖRLERDE HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Sağlık Bakanlığı, bugün tekrar faaliyete geçecek berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinin uyması gereken şartları açıkladı;

*İş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için, müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. Müşterilerin randevu saatinde gelmeleri istenmelidir.

*Müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalıdır. Bu uygulama, müşterinin ya da personelin COVID-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştıracaktır.

*İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.

*İş yerinde hizmet verilecek koltuk/ birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulmalı) düzenlenmelidir.

MASKESİZ MÜŞTERİ ALINMAYACAK

*İş yerindeki koltuk/birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmelidir.

*İş yerine maskesiz müşteri alınmamalıdır. Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarabilir.

*İş yerine müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalıdır.

*İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulmalıdır.

*İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.

*Müşteriler, iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması y

a da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalıdır.

*İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgâhların arkasında korumaya alınmalıdır, ortalıkta bırakılmamalıdır.