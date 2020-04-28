Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Bayram öncesi tıraş nasıl olunacak?

Türkiye, corona virüsü ile mücadele kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile berberlerin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmişti. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasıyla vatandaşlar berberlerin tekrar ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte tüm ayrıntılar…

BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramda bazı tedbirlerin azalacağını söyledi. Bu kapsamda kuaför ve berberlerin bayram öncesinde kısa bir süre de olsa açılması bekleniyor.

CEZASI 3 BİN 150 LİRA

Yasağa uymayan ve dükkanlarını yasak süresinde açan berberlere veya evlere tıraşa gidenlere 3 bin 150 lira ceza kesiliyor.