Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Güzellik salonlarının açılacağı tarih duyuruldu!

Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeniden açılma tarihi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Berber, güzellik salonu ve kuaförlerde salgına karşı alınacak önlemler ve çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından belirlendi. Peki berberler ne zaman açılacak? Virüse karşı ne gibi önlemler alındı?

BERBER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü salgınında atılacak adımları kabine toplantısı sonrasında basın mensupları ve vatandaşlarla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek” dedi.

BERBER KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Pazartesi günü açılacak olan berber, güzellik salonu, kuaförler, 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek. Berber, güzellik salonu, kuaförlerde, müşterilere, randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak. Bu iş yerlerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak, müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işleme göre müşteriler maskeyi çıkarabilecek” ifadelerine yer verildi.