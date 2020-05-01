Kuaförler ve berberlerin açılış tarihi belli mi? Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “corona virüsü tedbirleri” kapsamında gönderdiği ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu. Peki berberlerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının açılış tarihi belli mi?

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Virüs önlemleri kapsamında kapatılan berberlerin ve kuaförlerin ne zaman açılacağına dair bir açıklama yok. İlerleyen günlerde konunun netlik kazanması bekleniyor.



İDDİALAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, bazı basın organlarında zaman verilerek kapalı işletmelerin açılacağına ilişkin çıkan haberler üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Üyelerinin asılsız açıklamalara itibar etmemesini isteyen Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

* Teşkilatımızla herhangi bir bağı olmayan bazı şahısların sosyal hayata geçiş ile ilgili asılsız değerlendirmeleri süreci olumsuz etkilemekte, bir bilgi kirliliği oluşturmaktadır.

* Bu süreçte, sektörümüzle ilgili güvenilecek tek açıklamanın, Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Federasyonumuz aracılığıyla olacağı bilinmelidir.

* Bunun haricindeki açıklamalara itibar edilmemelidir.