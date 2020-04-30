Küçük çocuğa taciz iddiasına linç girişimi

Olay dün saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Azapkapı'da gerçekleşti. İddialara göre 5 yaşlarındaki kız çocuğunu tenha bir yere götüren 50 yaşlarındaki şahıs, küçük kıza burada taciz girişiminde bulundu.

KÜÇÜK KIZIN ÇIĞLIKLARI ÜZERİNE VATANDAŞLAR YAKALADI

Bu sırada oradan geçmekte olan 4 kişilik grup küçük kızın çığlıklarını duyarak olay yerine geldi. Birilerinin geldiğini fark ederek kaçmaya çalışan şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildi. Eli yüzü kanlar içerisinde kalan şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahsın polis aracına bindirilirken kemerinin açık olduğu görüldü. Taciz girişiminde bulunulan çocuk ise muayene edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

ÇOCUK YANIMIZA KOŞARAK GELDİ ‘ABİ KURTARIN’ DEDİ

Küçük kızı son anda kurtaran vatandaşlarda biri olay anını şu sözlerle anlattı:

* Bir bağırtı, çocuk sesi geliyordu. Ben ilk başta çocuk ağlıyor annesi dövüyor falan diye düşündüm.

* Sesler üzerine biz bağırınca çocuk yanımıza koşarak gelip ‘abi kurtarın beni' dedi. Sonra arkadan bu adam çıktı.

Bizden kaçamayacağını anlayınca diğer tarafa kaçmaya başladı. Zaten kovalamaca orada başladı. Biz peşindeyken başka arkadaşlar yakaladı. (İHA)