Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Küçük kız çığlık atınca iğrenç olay ortaya çıktı!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, annenin olayı fark etmesi sonrası kayıplara karıştı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

23:22 -
Haberler Gündem
Küçük kız çığlık atınca iğrenç olay ortaya çıktı!

İddiaya göre, Doğubayazıt ilçesinde yaşayan S.B. ve C.B. çifti evlerinin dış cephesine yaptırmak için M.E. (52) isimli kişiyi çağırdı.

Evin dış cephesinde duvar sıvası yapan M.E., lavaboya gitmek için eve girip o sırada televizyon izleyen 6 yaşındaki B.B.'nin yanına gitti. B.B.'ye cinsel istismarda bulunan M.E. küçük kızın çığlıkları sonrası evden dışarı çıktı.

Foto: İHA

O sırada evin içerisine giren anne S.B. durumu anladıktan sonra bağırarak dışarı çıktı ancak M.E.'nin kayıplara karıştığını fark etti.

Ardından anne S.B. ve baba C.B. polisi arayarak şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede yakalanan M.E. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (İHA)

İLGİLİ HABERSağlıkçı anne ve babanın çocuklarına kavuşma anı herkesi ağlattıSağlıkçı anne ve babanın çocuklarına kavuşma anı herkesi ağlattı

Ağrı anne baba Corona doktor hemşire Osmaniye Polis
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more