Küçükçekmece Gölü’nde binlerce balık neden öldü?

Küçükçekmece Gölü’nde ölen balıkların görüntülerinin ortaya çıkması endişelere neden oldu. İBB, ölümlerin kaynağını araştırmak için gölden numuneler almaya başladı. Ölümler ile ilgili dikkat çekici bir iddia, Yarımburgaz Mahallesi Birlik ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Yalçın Kır’dan geldi.

”7 EVİN KANALİZASYONU GÖLE AKIYOR”

Küçükçekmece’ye bağlı Yarımburgaz Mahallesi’nin kanalizasyon atıklarının Küçükçekmece Gölü’ne aktığı ve balık ölümlerinin bundan kaynaklandığını iddia eden Kır, şöyle konuştu:

* 2008 yılından beri imar planı olan bir mahallede yaşıyorıus. Bu imar planında altyapı ve çevre sağlığı açısından sıkıntılar var. Mesela, Pınar Sokak’taki 7 ev kanalizasyon atıklarını kuyuya boşaltıyorlar.

* Cumhuriyet Caddesi’nin bir bölümünün altyapısı hiç yok. Göl tarafına bakan evlerin kanalizasyonları doğrudan hiçbir arıtma sistemi olmadan göle akıyor.

* Yaz aylarında sivrisinek ve kötü koku oluyor, sağlık açısından önemli sıkıntılar oluyor, balık ölümleri de bundan kaynaklanmış olabilir.

Kır, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’na da suç duyurusunda bulunacaklarını aktardı.

”ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK”

Konuyla ilgili ulaştığımız Küçükçekmece Belediyesi yetkilileri ise “İlçemizden göle herhangi bir atık ve kanalizasyon karışmaması için ekiplerimizin bölgede tespit çalışmaları hızlandırılmıştır. Tespit edilen yerler ile ilgili gerekli uyarılar ve cezai işlemler, yetki ve sorumluluk dahilinde ilgili kurumlar ile paylaşılarak, yaşanan olumsuzluklar giderilmektedir” diye konuştu.

İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve İSKİ ekiplerinin de gölden numune aldıkları ve ulaştıkları sonuçları kamuoyu ile paylaşacakları bilgisine ulaşıldı.