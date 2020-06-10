Küçükçekmece Gölü’nde tedirgin eden görüntü! ‘İlk kez böyle görüyorum’

Mahalle sakini Orhan Azak “Yıllardır buraya geliyorum. İlk defa böyle bir kızarıklık görüyorum. Normalde çok berrak bir suyu vardı. Bir koku da var. Daha önce koku da yoktu. 3 aydır ilk defa geliyorum. Neden böyle olduğunu bilmiyorum” dedi.

“GÖLÜ İLK KEZ BÖYLE GÖRÜYORUM”

Mahalle sakini Haşim Dursun ise şöyle konuştu:

* Uzun zamandır burada oturuyorum. Gölü ilk kez böyle görüyorum.

* Nasıl olduğunu bilmiyorum. Suyu baya değişti.

* Koronavirüs nedeniyle 2 aydır evden çıkmadım. Sonra buraya geldiğim de gölün renginin değiştiğini gördüm.

* Kendi aramızda da konuşuyoruz. Kimse bu gölün neden böyle olduğunu bilmiyor.

“DAHA ÖNCE SİMSİYAHTI”

Vatandaşlardan Veysel Kahraman da şu ifadeleri kullandı:

* Çocukluğumuz bizim bu gölde geçti. Burayı çok iyi bilirim.

* Ama yaklaşık on gündür bu şekilde. Bugün yine iyi daha önce simsiyahtı.

* Pırıl pırıl olduğu zamanlar oluyor. Her gün buraya yürüyüşe geliyorum. Son on gündür bu şekilde. DHA