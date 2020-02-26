Küçükçekmece’de en düşük işçi maaşı 3 bin 200 TL oldu

Asgari ücretlilerin maaşı en az 3 bin 200 liraya yükseldi. Aradaki farkla ihtiyaçlarını aldıklarını söyleyen işçilere sözleşme kapsamında Temmuz ayında 200 TL ek zam, iki bayram da da 300 TL'lik gıda paketi verilecek. SÖZCÜ'nün geçim derdini gündeme getirdiği asgari ücretli Mahmut Uçar da Küçükçekmece Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışıyordu. Sendikaya üye olan Uçar'ın maaşı 3 bin 200 lira oldu. DİSK Genel İş Sendikası Şube Başkanı Adil Çiftçi “İşçiler artık evlerine daha mutlu gidiyorlar. İşçisi mutlu olan patron da mutludur” dedi.