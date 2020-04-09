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Küçükçekmece’deki sitede 1 kişi evinde ölü bulundu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Atakent’te bulunan sitede, Erdal Kılıç isimli bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Bir süredir rahatsız olduğu ve evinde dinlediği belirtilen Kılıç'ın ölümü akıllara corona virüsü şüphesini getirdi. Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

16:30 -
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Küçükçekmece’deki sitede 1 kişi evinde ölü bulundu

Küçükçekmece’deki Atakent'te bir sitedeki bir binanın 5. katında yaşayan 45 yaşındaki Erdal Kılıç bir süredir evinde rahatsız olduğu için dinleniyordu. Yakınları sabah saatlerinde bir süre kendisine ulaşamaması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri zili çaldıklarında, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye girdi. Eve giren sağlık ekipleri 45 yaşındaki Erdal Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süredir rahatsız olduğu ve evinde dinlediği belirtilen Kılıç’ın ölümü, akıllara corona virüsü şüphesini getirdi.

Şüpheli ölüm üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler evde incelemelerde bulunurken sitenin içinde ve çevresinde Kılıç'ın yakınları ve meraklı kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Kılıç’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (İHA)

Corona Haber istanbul Küçükçekmece Ölüm Polis Sağlık
Son güncelleme: 16:36 09.04.2020
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