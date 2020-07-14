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Kudüs’te Türk bayrağının yakılmasına Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki!

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu dün gece saatlerinde bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar başkonsolosluktaki Türk bayrağını indirerek yaktı. Skandal olaya tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Şanlı Bayrağımıza kimse saygısızlık edemez, el uzatamaz" açıklaması yapıldı.

Sozcu.com.tr
18:57 -
Haberler Gündem
Kudüs’te Türk bayrağının yakılmasına Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki!

Ayasofya kararı nedeniyle dün Kudüs'teki Türkiye Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlendi. Saldırganlar Ayasofya'nın ibadete açılmasını protesto ederek Türk bayrağını indirip yaktı.

Resmi olarak başkonsolosluğu korumakla görevli olan yerel güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmemesi sosyal medyada tepki çekti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ

Kudüs’te yaşanan skandal olaya tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı:

* Kudüs Başkonsolosluğumuzun önünde 13 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen bir gösteri sırasında Bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz.

* Şanlı Bayrağımıza kimse saygısızlık edemez, el uzatamaz. Bu menfur eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını bekliyoruz.

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Son güncelleme: 19:06 14.07.2020
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