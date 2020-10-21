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Küfürleşme ile başlayan kavga ölümle bitti

Kırıkkale'de iki genç arasında köpek gezdirirken başlayan küfürleşme, sonu ölümle biten kavgaya dönüştü. Kavgada kalbinden bıçaklanan 26 yaşındaki Yunus Emre Pamuk hayatını kaybetti.

Güncellenme: 12:56, 21/10/2020
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Küfürleşme ile başlayan kavga ölümle bitti

Kırıkkale Sanayi Mahallesi’ndeki bir okulun önünde dün gece saatlerinde köpek gezdirme esnasında birbirleriyle küfürleşen M.Ç. (29) ile Yunus Emre Pamuk (26) arasında kavga çıktı.

Kavga sonrası olay yerinden ayrılan Yunus Emre Pamuk, arkadaşları E.A. (26) ve C.A. (22) ile birlikte bir süre sonra M.Ç.’nin evinin önüne geldi.

EVDEN BIÇAKLA İNDİ

Burada tekrar alevlenen kavgada sırasında M.Ç., evden getirdiği bıçakla Pamuk’u kalbinden arkadaşı E.A’yı ise sol kolundan bıçakladı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Yunus Emre Pamuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.A.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cinayetin şüphelisi M.Ç. ve kavgaya karışan E.A. ile C.A. isimli şahıslar, gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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