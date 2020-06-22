Kulak kopartan kavga!

Geçen cumartesi günü Mehmetbey Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

2,5 yıllık postacı Onur Kızıl, mahallede motosikletiyle posta dağıtımı sırasında iddiaya göre terrier cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kızıl, ayağı ile kendini korumaya çalışırken bu sırada köpeğin sahibi Sezai Ç. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sezai Ç., Kızıl’ın sağ kulağını ısırıp kopardı. Hastaneye kaldırılan Kızıl’ın, 4 saat süren ameliyatın ardından kulağı yerine dikildi. Acak kan akışı sağlanamayınca yeniden çıkartıldı.

”BUNUN KULAĞINI DEĞİL BAŞINI KOPARACAKSIN”

Kızıl’ın annesi Zeynep Sertan Kızıl, oğlunun yaşadıklarına şu sözlerle anlattı:

* Ben Karaman Hayvanları Koruma Derneği’nin yönetiminde çalışan bir insanım. Oğlum da çok hayvan severdir.

* Köpeğin sahibine ”Köpeğini döverim” deyip motosikletiyle işine devam etmek istiyor. O sırada çocuğun ağabeyi geliyor ve tartışmaya başlıyorlar.

* Oğlum ”Hadi git işine” diye çocuğun ağabeyini hafifçe itiyor. Maalesef o genç delikanlı da oğluma vuruyor. Oğlum da motosikletten iniyor. Kavga ediyorlar. Ve genç delikanlı oğlumun kulağını ısırıyor.

* Çocuğun babası, benim çocuğum yerde kan içinde yatarken ”Bunun kulağını değil, başına koparacaksın” demiş. Böyle bir baba bilemiyorum, artık bir şey diyemeyeceğim.

”KULAĞI AĞZIMDA KALDI”

Gözaltına alınan Sezai Ç. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sezai Ç. şöyle konuştu:

* Postacıya ”Ne oldu? Niye küfür ediyorsun? Bize söyleseydin, biz gereğini yapardık” dedim. Uyarmama rağmen bana da küfür etti. Bunun üzerine sinirlendim, tepki gösterim Kavga ettik.

* Annem, babam ve komşular gelip bizi ayırdı. Postacı arkadaşımız ileride motosikletine bindikten sonra tekrar bana hakaret etmeye devam etti. Ben de konuşma maksadıyla yanına gittim. Yanına yaklaştığımda bana vurmaya başladı.

* Ben de can havliyle ısırdım. O da kulağına denk geldi. Dişlerim kilitlenince kulağı ağzımda kaldı. Zaten bu olay olduktan sonra annem hemen kendi başörtüsünü çıkarıp postacı arkadaşımızın kulağına tampon yaptı. Ben de hemen eve koşarak buz getirdim ve kulağı muhafaza altına aldık. Daha sonra polisi ve ambulansı aradık. (DHA)