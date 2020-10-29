Külliye’de Milli Mücadele Sergisi

Ankara Beştepe’deki Külliye’de açılan ve devlet arşivlerinde bulunan nadir eserlerden oluşan Milli Mücadele Sergisi açılıyor. Sergide, 23 Nisan 1920’de TBMM binasına çekilen ilk bayrak ve sancak, Cumhuriyet’in ilanının ilk resmi belgesi, Büyük Taarruz’da askerlerimizin elinde bulunan elle dikilmiş bayrak ve savaş planı, Milli Mücadele kahramanlarından Sütçü İmam’ın tabancası ve kılıcı, Satı Kadın’a ait yaşmak ve kadife şalvar, Gümrü, Kars ve Moskova antlaşmalarının imzalandığı kalemler de ilk kez sergilenecek.

ATATÜRK ÜN ÖZEL EŞYALARI

Sergide ayrıca Mondros Mütarekesi belgesi, Gazi Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendiren kararname ve Samsun'daki görevine başladığını bildiren telgraf, Atatürk’ün evrak çantası, Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi mührü, Sivas Kongresi kararları, Sevr ve Lozan Antlaşmaları belgesi de yer alıyor.

Milli Mücadele’de askerlerin giydiği elbise, bot ve kullandıkları mataralar ile silahlar, o dönemdeki telefon santrali ve sahra telefonu, Atatürk’ün dürbünü, pelerini, kalpağı, bastonu ve mührü ile Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri.” emrinin orijinal yazılı metni de gün ışığına çıkmış olacak.

İNÖNÜ'NÜN SATRANÇ TAKIMI

Sergide, Hindistan’ın Müslüman liderlerinden Muhammed Mennan’ın Gazi Mustafa Kemal’e gönderdiği zafer sancağı, İsmet İnönü’nün satranç takımı, Celal Bayar’ın daktilosu ve gözlüğü, Mareşal Fevzi Çakmak’ın üniforması, Kazım Karabekir’in İstiklal Madalyası ve üniforması, İstiklal Marşı’nın tasdikli sureti ve Nutuk’un kaleme alındığı masa da bulunuyor. Sergiye 30 Ekim Cuma gününden itibaren hijyen kurallarına uyularak sınırlı sayıda ziyaretçi alınacak. Sergi iki ay süreyle açık kalacak.

ATATÜRK’ÜN AKRABALARI DA KATILIYOR

Serginin açlışı töreninde, Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar, Mehmet Akif Ersoy'un kızı Selma Argon, Fethi Okyar'ın torunu Fethi Okyar, Fevzi Çakmak'ın kardeşinin torunu Fatma Nur Çakmak, Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Hanım'ın torunu Emine Gürsoy Naskali ve Atatürk'ün dayısı Abdurrahman Efendinin oğlu Metin Aldırma’nın çocukları Figen Aldırma ile Feyzullah Aldırma da katılacak.