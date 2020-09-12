Kum fırtınası neden olur?

Genellikle yaz aylarında oluşan kum fırtınasının toz fırtınasından farkı yerden ince kum tanecikleri kaldırmasıdır ve genellikle çöl gibi veya çöle yakın yerleşim yerlerinde görülse de bazı durumlarda yarı kurak iklimlerde de görülebilir.

BİR ANDA ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Kum fırtınasında yer alan kum parçacıklarının birçoğu 0,8 – 1 mm’lik çaplarda olabilir ve genellikle 3 – 15 metre yüksekliğe ulaşır ancak 1500 metreye ulaşanları da olmuştur. Genellikle kum fırtınalarının yüksekliği rüzgar kuvvetiyle doğru orantılıdır ve en az 40 km’lik hızlara sahip olurlar ve de bir anda ortaya çıkabilirler.

HAVA KİRLİLİĞİNİ ARTIYOR

Çöl tozları, şehirlerde hava kirliliği artmasına sebep olabiliyor. Kamuoyunun rahat farkına varabilmesi için Hava Kalitesi İndeksi iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli olarak 6 farklı gruba ayrılıyor.