Kumar oynarken yakalanan 21 kişiye 66 bin TL ceza

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Alipaşa Mahallesi Belediye Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Daireye baskın yapan polis ekipleri 10 kişiyi dairede, 11 kişiyi ise çatıdan başka bir iş yerine kaçmaya çalışırken yakaladı. Kimlik tespiti yapılan 21 kişiye corona virüsü tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 66 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 21 kişi ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Apartman dairesi sahibi hakkında ise ‘kumar oynamaya yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldı. Daire, zabıta ekiplerince mühürlendi. DHA

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