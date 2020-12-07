Kuraklık alarmı: Buğday alanlarına ciddi etkisi olacak

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da buğday, arpa ve diğer ürünler için tohumlar toprakla buluştu. Ekim ayında toprakla buluşan tohumlar Kasım ayında yeteri kadar yağış yaşanmamasından dolayı sağlıklı bir çıkış yakalayamadı.

“YÜZDE 10 DÜZEYİNDE REKOLTE KAYBI YAŞANACAK”

Konya Ovası'nda son 15 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, “Küresel pandemi sürecini yaşadığımız şu günlerde gıda güvenliği oldukça önemli. Yerli üretim ve kendi üretimimiz son derece önemli. Fakat yaşanan kuraklık, özellikle buğday ve arpa üretimi açısından önümüzdeki dönem için olumsuz bir tablo ortaya çıkarmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayından Kasım ayına kadar Konya'da 87 mm yağış yaşanmasına karşın bu yıl bu oran 37 mm seviyesinde kaldı. Konya olarak Kasım ayı içerisinde ise sadece 18 mm bir yağış aldık. Bu yağış toprak altında bekleyen tohumlara bir can suyu oldu ancak devamında yağışın yaşanmaması sağlıklı çıkışları engelledi. Bu konuda endişeliyiz. Çünkü yağışların azlığı nedeniyle çıkışların olumsuz olması yüzde 10 gibi ciddi bir rekolte kaybına neden olacak. Önümüzdeki hafta içinde meteoroloji müdürlüğü yağış tahmininde bulunuyor. Umarım olası yağışlar bu rekolte kaybını bir miktarda olsa aşağı çeker” dedi.

“KONYA'YA DIŞ HAVZALARDAN SU GETİRİLMELİ”

Konya Ovası'nda 3'te 2'lik kısmının kıraç alanlardan oluştuğunu ve çiftçinin tarlalarını kendi imkanlarıyla suladığını belirten Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği (KONPADER) Başkanı Ahmet Bestil ise 8 aydan bu yana bölgede istenilen yağışın olmadığını, ovanın kuraklık sıkıntısı çektiğini kaydetti.

Dış havzalardan Konya'ya su getirilmesi gerektiğini ifade eden Bestil, “Yağış yokluğundan dolayı çiftçi tarlasını kendi imkânlarıyla suluyor. Bu da çiftçiye ekstra bir maliyet yüklüyor. Tarlasını kendi imkânlarıyla sulayamayan çiftçinin ise kuraklıktan dolayı toprak altında bekleyen tohumları çürüyor. Çiftçi, zaten gırtlağına kadar borçlu.

Buğday üretimi ciddi seviyede azalacak. Sonra 2021 yılında yeni sorunlar, zamlar bizleri bekleyecek. Çiftçi, çok karmaşık bir sürecin içinde. Yer altı suları azaldı. Su, artık daha derinden çıkıyor. Suyun daha derinden çıkması, çiftçinin enerji maliyetinin yükselmesi demek. Konya'ya dış havzalardan muhakkak 5 milyar metreküp su getirilmesi gerekiyor. Özellikle Fırat'ın suyunun Kızılırmak üzerinden Konya ve Aksaray'a getirilmesi gerekiyor. Dış havzalardan su getirilirse buğday ve arpa ithalatının önünü kesip, ihraç etmeye başlarız” şeklinde konuştu.