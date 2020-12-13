Kuralları hiçe saydılar, sokak ortasında halay çektiler

Bursa Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde bir grup genç haftasonu kısıtlamasını ihlal ederek sokak ortasında halay çekti.

SOKAK ORTASINDA HALAY ÇEKTİLER

Bursa’da corona virüs vakaları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiği de sık sık hatırlatılıyor. Buna rağmen kısıtlama ve kurallar ihlal ediliyor. Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi’nde bir gurup genç, haftasonu kısıtlamasında sokağa çıkıp halay çekti. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.