Kuralları ihlal etti, suçu polise attı: Komşuyuz, bana takıntısı var

Bursa’da polis ekipleri saat 03.30 sıralarında bir otomobili durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izin belgesi sorulan Sürücü Fuat Süvari, “Belgem yok, hastaneye gidiyorum” dedi. Alkolmetreye üflemeyi reddeden 52 yaşındaki Süvari, ağzındaki maskeyi çıkarıp, sigara yaktı.

10 BİN TL CEZA KESİLDİ

Aracının çekiciyle otoparka çekilmesini de engellemeye çalışan Süvari, “Bu polisle aynı sokakta oturuyoruz, husumetliyiz, bana takıntısı var” dedi. Ekiplere direnip, hakaret ettiği öne sürülen ve gözaltına alınan şüpheliye; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, maske takmamak, açık alanda sigara içmek, alkolmetreyi üflememekten toplam 10 bin TL ceza kesildi. (İHA-DHA)