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Kur’an-ı Kerim’i yırtan şahıs firari suçlu çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada Kur’an-ı Kerim’e çirkin saldırıda bulunan şahsa yönelik başlattığı soruşturmada, şahsın çeşitli suçlardan 11 kaydının olduğunu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiğini ve ülkemize iade sürecinin takip edildiğini bildirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:44, 16/11/2020
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Kur’an-ı Kerim’i yırtan şahıs firari suçlu çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada dini değerleri aşağıladığı tespit edilen kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

EGM’nin açıklamasında şöyle denildi:

* Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 16 Kasım 2020 tarihinde YouTube adlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır.

Videodaki şahsın İbrahim Atabey olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiğinin anlaşıldığı bildirildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı, ülkemize iade sürecinin takip edildiği belirtildi.

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