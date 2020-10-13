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Kur’an kursunda, 1 öğretmen ve 9 öğrenci corona virüsüne yakalandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki bir Kur'an kursunda öğrenim gören 9 öğrenci ile 1 öğretmenin corona virüse yakalandıkları öğrenildi. Testleri pozitif çıkan öğretmen ve öğrencilerin kursta ayrı bir yerde karantina altında tutuldukları belirtildi.

İsmail AKDUMAN
13:48 -
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Kur’an kursunda, 1 öğretmen ve 9 öğrenci corona virüsüne yakalandı

Devrek İlçesinde bulunan Kuran kursunda (Gürbüzler) eğitim gören öğrencilerden bazıları corona virüsü belirtileri göstermeye başladı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda 9 öğrenci ile bir öğretmenin testleri pozitif çıktı.

KURSTA KARANTİNAYA ALINDILAR

Testleri pozitif çıkan öğretmen ve öğrencilere ilaç tedavisine başlanılırken, ayrı bir bölümde karantina altına alındılar. Yaşları 15 ila 18 arasında değişen öğrenci ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kursta bulunan diğer öğrencilerin de 14 gün süreyle karantina altına alındıkları açıklandı.

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