Kurbağalıdere’de temizlik çalışması tamamlandı

Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar'dan geçen 29 kilometre uzunluğundaki Kurbağalıdere, 2000'li yılların başından beri yoğun koku ve kirlilik nedeniyle şikayet konusuydu. Kurbağalıdere'de ıslah çalışmaları İBB tarafından 2010 yılında başlatıldı. Yıllarca süren çalışmalar, yerel seçim sürecine girilen 2019 yılında finansal sıkıntılar nedeniyle durma noktasına geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından yüklenici firmanın geçmişe dönük borçları ödenerek çalışmalar yeniden başlatıldı. Islah kapsamında dere yatağındaki temizlik ve güçlendirme çalışmaları kısa süre önce tamamlandı. Kokudan yanından geçilmeyen Kurbağalıdere'nin rengi maviye döndü ve balıklar yüzmeye başladı. Derenin Fenerbahçe ağzındaki sahil düzenlemesi ve balıkçı barınaklarıyla ilgili devam eden çalışmaların da yıl sonuna kadar tamamlanarak yıllardır süren ıslah çalışmasına son nokta konulacak. Çalışmalar kapsamında sahile, yaya ve bisiklet yolu yapılacak. Yoğurtçu Parkı'nın peyzajı yenilenecek.

1 YILDA NE YAPILDI?

Edinilen bilgiye göre İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İSKİ, son bir yılda Kurbağalıdere ıslah çalışmaları için 182 milyon lira harcadı. Önceki dönemden kalan projenin henüz onaylanmamış ve gerekli görülmeyen bazı ayakları iptal edilerek 72 milyon TL tasarruf sağlandı. 1 yılda yapılan çalışmalar şöyle:

“Kıyı bandının kaymasını engellemek için güçlendirme yapıldı. Derenin dibinde çamur taraması tamamlandı. Denizden su basılarak dereye oksijen sağlayan 1,7 kilometrelik sirkülasyon hattı yapıldı. Şefikbey Köprüsü ile Recep Peker Köprüsü arasındaki zemin iyileştirme çalışmaları, dere kenarı panel imalatları tamamlandı. Göztepe Köprüsü'nden başlayıp denize kadar olan kısımda bin 500 metre uzunluğunda tünel inşa edildi. Daha önce dereye bağlanmış olan hatlar, Kadıköy Atık Su Arıtma Tesisi'ne aktarılarak kirlilik önlendi. 2 bin 190 metrelik kolektörlerin yapımı tamamlandı. Yoğurtçu Parkı'nın her iki yakasında, bin 418 kazık çakılarak deredeki çökme engellendi. Kurbağalıdere üzerindeki tehlike arz eden 8 köprü yıkılarak yenilendi.”