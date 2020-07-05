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Kurban Bayramı 1. günü ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bayramın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kurbanlıklarını alan ve bayram için hazırlıklara başlayan vatandaşlar, Kurban Bayram tatilinin açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek istiyor. 31 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı ile ilgili son bilgiler haberimizde…

11:47 -
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Kurban Bayramı 1. günü ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam dinindeki iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı, Temmuz ayının son gününde başlayacak. Kurbanlıkların kesimi sonrasında vatandaşlar, kurban etlerini ihtiyaç sahibi aileler paylaşacak ve bayram mutluluğu yaşanacak. Peki, Kurban Bayramı günleri neler? İşte ayrıntılar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI’NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulu’nda Kurban Bayramı’nda bir kısıtlılık olması gibi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı’nda kısıtlama olup olmayacağını şimdiden söylemem zor. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Önemli olan önümüzdeki haftalarda pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan bu olacak.

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