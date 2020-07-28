Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Arefe günü resmi tatil mi?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala internette en çok aratılan konulardan biri de arefe günü oldu. Bayram hazırlıklarını bitirmeye çalışan vatandaşlar, arefe gününün ne zaman olacağını öğrenmek istiyor.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe günü normalde yarım gün mesai oluyor. Yani yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar hizmet veriyorlar.