Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

İslam dinindeki iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar, kurbanlık alımı için kurban pazarlarını gezmeye başladı. Durumu olanların kurban kestiği ve ihtiyaç sahibi ailelerle paylaştığı Kurban Bayramı, paylaşmanın en çok olduğu günlerden biri. Peki, Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte tüm ayrıntılar…

09:07 -
Haberler Gündem
Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Kurban Bayramı hazırlıları yurt genelinde şimdiden başladı. Hayvan pazarlarında bekleyen kurbanlıklar satın alınmaya başlandı. Vatandaşlar, 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'nda tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte Kurban Bayramı ile ilgili son gelişmeler…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arefe Günü: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Günü: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü: 3 Ağustos Pazartesi

Foto: DepoPhotos

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

Cuma Cumartesi İslam kurban Kurban Bayramı ne zaman pazar Pazartesi Perşembe tatil
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more