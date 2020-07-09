Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Kurban Bayramı hazırlıları yurt genelinde şimdiden başladı. Hayvan pazarlarında bekleyen kurbanlıklar satın alınmaya başlandı. Vatandaşlar, 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'nda tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte Kurban Bayramı ile ilgili son gelişmeler…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arefe Günü: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Günü: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.