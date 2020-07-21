Kurban Bayramı arefe günü ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı, İslam dinindeki iki bayramdan biri. Bu sene Kurban Bayramı, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. Bayram hazırlıkları için şimdiden kolları sıvayan vatandaşlar, bayram tatilinin de kaç gün olacağını merak ediyor. İşte Kurban Bayramı günleri…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

2020 Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Hanefî mezhebine göre akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın kurban bayramı günlerinde udhiyye kurbanı kesmesi vaciptir. Diğer mezheplerin çoğuna göre ise bu kurbanı kesmek sünnet-i müekkededir.