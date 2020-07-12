Kurban Bayramı bu sene ne zaman? 2020 Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılın ikinci büyük bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı öncesinde planlamalarını yaparken, bayramın hangi günlere denk geldiğini, kaç gün sürdüğünü ve sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkındaki bilgileri merak ediyor. Kurban Bayramı sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili son olarak geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuş ve bazı iller için kısıtlama söz konusu olabilir demişti. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihleri ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda il bazında sokağa çıkma yasağının olabileceğini aktardı. Bakan Koca’nın açıklamaları şu şekilde;

Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi konu. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde, ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüldü. Oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfsısıhha kurulları kararları alma konusunda yetkili. Bu nedenle il bazında bazı kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLABİLİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra il bazında corona virüsü verilerini de paylaştı. Bakan Koca, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’daki birçok ilde virüsün pik noktasına ulaşmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı, son üç gün ortalamalarına göre en çok ve en az vaka görülen illerin de şunlar olduğunu söyledi;

*Son 3 gün ortalamasıyla, en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu açıklamaları göz önüne alındığında, bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağının bu illerde olabileceği konuşuluyor.

KURBAN NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yer alan bilgilere göre, Sözlükte yaklaşma ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmayı ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Hanefî mezhebine göre akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın kurban bayramı günlerinde udhiyye kurbanı kesmesi vaciptir. Diğer mezheplerin çoğuna göre ise bu kurbanı kesmek sünnet-i müekkededir.

KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır:

“…Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 22/28), “Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye

kurban kesmeyi meşru kıldık…”.

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber(s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiştir. Nitekim kendisi de kurbanın meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kesmiştir.