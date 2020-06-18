Emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesinde! Türkiye'de bulunan yaklaşık 8 milyon emekli vatandaşıb, yılda iki kez bayramlar öncesinde yatırılan emekli ikramiyeleriyle yüzleri gülüyor. Nisan ayında yatan Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi sonrasında şimdi sıra Kurban Bayramı emekli ikramiyesinde. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. Bayram öncesinde yatılması planlanan emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaba geçmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.