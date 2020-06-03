Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kurban Bayramı hangi ay ve gün? İşte Kurban Bayramı tarihleri…

İslamiyet’in iki bayramından biri Kurban Bayramı’dır. Bu bayramda Müslümanlar, Allah için kurban keser ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak dayanışma ruhu gösterir. Peki, Kurban Bayramı 2020 ne zaman olacak? İşte Kurban Bayramı tarihleri…

09:15 -
Haberler Gündem
Kurban Bayramı hangi ay ve gün? İşte Kurban Bayramı tarihleri…

Kurban Bayramı gittikçe yaklaşıyor. Vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağını merak ediyor. İşte 2020 Kurban Ayı'nın idrak edileceği tarihler…

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

 

Cuma kurban pazar Pazartesi Perşembe
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more