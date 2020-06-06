Kurban Bayramı hangi ay ve hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak?

Gittikçe yaklaşan Kurban Bayramı, vatandaşlarda heyecan yaratıyor. Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar ‘Kurban Bayramı 2020 ne zaman' sorusunu internette aratıyor. İşte Kurban Bayramı tarihleri…

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ





KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.