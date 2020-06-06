Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kurban Bayramı hangi ay ve hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak?

İslam dinindeki iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı gittikçe yaklaşıyor. Vatandaşlar, dört gün sürecek olan Kurban Bayramı’nın hangi günlere geleceğini merak ediyor. Hicri takvime göre Zilhicce ayında idrak edilen Kurban Bayramı, bu sene Temmuz ayının son gününde başlayacak. İşte Kurban Bayramı tarihleri…

10:27 -
Haberler Gündem
Kurban Bayramı hangi ay ve hangi gün? Bayram tatili kaç gün olacak?

Gittikçe yaklaşan Kurban Bayramı, vatandaşlarda heyecan yaratıyor. Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar ‘Kurban Bayramı 2020 ne zaman' sorusunu internette aratıyor. İşte Kurban Bayramı tarihleri…

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

 

Bayram tatili Cuma İslam kurban pazar Pazartesi Perşembe
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more