Kurban Bayramı hangi gün? 2020 Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Müslüman Kurban Bayramı ibadetini yapmaya hazırlanıyor. Bayram için kurban kesecek olanlar ile tatil planı yapanlar, Kurban Bayramı’nın hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Pandemi dolayısıyla tedbirlerin de artacağı Kurban Bayramı için İçişleri Bakanlığı genelge yayımlamış ve trafik denetimlerinin artacağını duyurmuştu. İşte 2020 Kurban Bayramı günleri ve sokağa çıkma yasağı hakkındaki bilgiler…

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra, il bazında bazı yakların olacağını söylemişti.

Bakan Koca şunları söyledi;

Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi konu. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde, ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüldü. Oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfsısıhha kurulları kararları alma konusunda yetkili. Bu nedenle il bazında bazı kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız.

ERDOĞAN: YASAK YOK!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gazetecilere yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını söyledi.

Erdoğan'ın sözleri şöyle;

“Kurban Bayramı’nın özellikleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek. Bunun yanında herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok.”