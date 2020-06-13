Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam dinindeki iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Hicri takvime göre Zilhicce ayında kutlanan Kurban Bayramı, bu sene Temmuz ayında idrak edilecek. Vatandaşlar, sayılı günlerin kaldığı Kurban Bayramı’nın hangi gün başlayacağını merak ediyor. İşte Kurban Bayramı’nın tarihleri…

18:12 -
Haberler Gündem
Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Dayanışma bayramı olarak da geçen Kurban Bayramı, bu sene 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. Durumu olanların kurban alarak, ihtiyaç sahipleriyle paylaştığı Kurban Bayramı günleri şöyle…

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

Foto: DepoPhotos

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

Cuma İslam kurban Kurban bayramı tatili kaç gün pazar Pazartesi Perşembe
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more