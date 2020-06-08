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Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? 2020’de Kurban Bayramı ne zaman?

Bu sene Kurban Bayramı hangi güne denk gelecek sorusu Ramazan Bayramı'nın sokağa çıkma yasağıyla geçmesi nedeniyle daha fazla merak ediliyor. Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar planlarını belirleyebilmek için Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Merak edilenler haberimizin devamında...

09:46 -
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Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? 2020’de Kurban Bayramı ne zaman?

İki dini bayramımızdan biri olan Kurban Bayramı tarihi yaklaşıyor. Ramazan Bayramı ülkemizde sokağa çıkma yasağıyla geçti. Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Hem tatil hem de bayramı iyi değerlendirmek isteyenler için kurban bayramı tarihleri…

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

2020 Kurban Bayramı tarihi… Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

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