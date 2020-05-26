Kurban Bayramı kaç ay sonra? Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?

Bayramlarda her ne kadar aileleri ziyaret etmek geleneksel bir hale gelse de son yıllarda stresli iş hayatı ve yoğun büyük şehir temposu nedeniyle bayram izinlerinde tatile çıkmayı tercih edenler de arttı. Vatandaşlar Kurban Bayramına kadar virüs salgınının etkisinin geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma başlayacak. Dört gün boyunca sürek olan Kurban Bayramı’nın, 3 Ağustos Pazartesi ise son günü olacak.

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ BELLİ OLDU MU?

Bu sene Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı açıklanmadı. Daha önceki uygulamalarda bayram tatilleri birleştirilebiliyordu. Ancak Kurban Bayram’ının son günün pazartesiye denk gelecek olması sebebiyle 4 Ağustos günü mesaiye başlanması bekleniyor.