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Kurban Bayramı kaç gün sürüyor? Bayram tatili ne zaman bitiyor?

Dün itibariyle Kurban Bayramı başladı ve bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü kutlanıyor. Peki Kurban Bayramı kaç gün sürüyor ve ne zamana kadar tatil? İşte merak edilenler...

08:42 -
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Kurban Bayramı kaç gün sürüyor? Bayram tatili ne zaman bitiyor?

Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluğunu yaşayan İslam alemi, bayram tatilinin ne zaman biteceğini ve bayramın kaç gün sürdüğünü merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan bayram günleri takvimi şöyle;

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTECEK?

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı 4 gün sürüyor ve Kurban Bayramı tatili önümüzdeki pazartesiden itibaren bitiyor.

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