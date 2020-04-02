Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? 2020’de Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı, Diyanet'in yayınladığı takvime göre, bu sene ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. Tatil için resmi tatil günlerini ayarlayan vatandaşlar şimdide Kurban Bayramı tatilini bekliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 – 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI 2020

Kurban Bayramı için 4 buçuk günlük bir tatil bekleniyor ve tatil süresinin uzama ihtimali düşük olarak tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ