Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? 2020’de Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı, Diyanet'in yayınladığı takvime göre, bu sene ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. Tatil için resmi tatil günlerini ayarlayan vatandaşlar şimdide Kurban Bayramı tatilini bekliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 – 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI 2020
Kurban Bayramı için 4 buçuk günlük bir tatil bekleniyor ve tatil süresinin uzama ihtimali düşük olarak tahmin ediliyor.
KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ