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Kurban Bayramı kısıtlama var mı? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı hakkında son gelişme…

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, bayramda kısıtlama olup olmayacağını merak ediyor. Hatırlanacağı gibi Ramazan Bayramı’nda tüm yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını söyledi. İşte Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm gelişmeler…

09:58 -
Haberler Gündem
Kurban Bayramı kısıtlama var mı? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı hakkında son gelişme…

31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar, bayramda kısıtlama olup olmayacağını merak ediyor. Kurban Bayramı için hazırlıklarına şimdiden başlayan, kurbanlık alımı için kurban pazarlarını gezen vatandaşlar, yetkililerden gelecek haberi bekliyor. İşte Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son açıklamalar…

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gazetecilere yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını söyledi.

Erdoğan’ın sözleri şöyle;

“Kurban Bayramı'nın özellikleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek. Bunun yanında herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok.”

BAKAN KOCA: İL BAZINDA OLABİLİR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, bayram bazı illerde kısıtlama olabileceğini söylemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söylemişti;

Bugün kısmen Bilim Kurulu’nda gündeme geldi konu. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde, ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüldü. Oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfsısıhha kurulları kararları alma konusunda yetkili. Bu nedenle il bazında bazı kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız.

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