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Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı kaç gün? 2020 Diyanet dini günler takvimi…

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatili için heyecanı yaşanacak. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar da planlarını şimdiden yapmaya başladı. Pandemide normalleşme süreci devam ederken, Kurban Bayramı için uzmanların uyarıları ve devlet yetkililerinin açıklamaları merakla bekleniyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? İşte Diyanet 2020 dini günler takvimi ve bayram tatili hakkında merak edilen tüm detaylar...

23:30 -
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Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı kaç gün? 2020 Diyanet dini günler takvimi…

Bayram tatiline adım adım yaklaşılıyor. Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bu sene bayramın tam olarak hangi güne denk geldiğini ve tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2020 dini günler takvimine göre, bu sene Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz’a denk geliyor. İşte 2020 Dini günler takvimi ve Kurban Bayramı tatili hakkında bilgiler…

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

2020 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ


KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

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