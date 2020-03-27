Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tarihi

İslam alemi için oldukça önemli olan Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı tarihini de merak etmeye başladı. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü kutlanan ve 4 gün süren Kurban Bayramı Arefesi bu yıl 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihleri…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı Arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın 1. günü ise 31 Temmuz Cuma günü kutlanacak.

KURBAN NEDİR?

Sözlükte yaklaşma ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmayı ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Hanefî mezhebine göre akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın kurban bayramı günlerinde udhiyye kurbanı kesmesi vaciptir. Diğer mezheplerin çoğuna göre ise bu kurbanı kesmek sünnet-i müekkededir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin

kurban kesmesi gerekir.