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Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatil günleri…

İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı yaklaştı. Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayıp ne zaman biteceği ise son zamanlarda en fazla merak edilen konulardan. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2020 Kurban Bayramı'nın birinci günü 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor...

10:15 -
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Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatil günleri…

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı, pandemi sebebiyle evlerde geçmişti. Ancak Kurban Bayramı’nda herhangi bir kısıtlama olması beklenmiyor. Dünya genelindeki milyonlarca Müslüman bayram sebebiyle bayram namazı ardından kurban kesim ibadetlerini yerine getirecek, işte önemli tarihler…

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin arefe günü olan perşembe günü yarım gün ve 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

 

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