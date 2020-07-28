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Kurban bayramı ne zaman başlıyor? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Neşe ve coşku günleri olan Kurban Bayramı iki dini bayramımızdan biridir. Hem tatil hem de bayramı iyi değerlendirmek isteyenler Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 31 Temmuz'a denk geliyor. Peki Kurban bayramı kaç gün tatil?

16:21 -
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Kurban bayramı ne zaman başlıyor? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban bayramı, huzurun, esenliğin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Her türlü farklılığı, küslüğün bir yana bırakıldığı Kurban bayramında bir kısmımız aile ziyaretleri gerçekleştirecek, bir kısmımız ise evinde tatil olarak geçirecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

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